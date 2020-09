Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Holzauflieger wegen technischen Defekts in Brand geraten

Ilmenau (ots)

Am Montag gegen 22:30 Uhr war ein mit Holz beladener Auflieger auf der A 71 zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-Ost und Ilmenau West in Brand geraten. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einem Rad angenommen. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen am Brandort und hatte gegen 23:15 Uhr den Brand unter Kontrolle. Gegen 04:00 Uhr waren die Bergungsarbeiten des ausgebrannten Aufliegers abgeschlossen. Eine Stunde später war die Fahrbahn gereinigt und konnte für den Richtungsverkehr Schweinfurt wieder frei gegeben werden. Der Brandschaden wurde mit 5000 EUR beziffert. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

