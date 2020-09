Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw weicht auf der A 9 in Straßengraben aus und kippt um

Schleiz (ots)

Am Dienstagmorgen erreichte kurz vor 06:00 Uhr die Autobahnpolizeiinspektion die Information, dass auf der A 9 in Fahrtrichtung München kurz vor der Anschlussstelle Schleiz ein Lkw umgekippt war. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Fahrer der Sattelzugmaschine mit Auflieger einem überholenden polnischen Sattelzug nach rechts ausweichen müssen, da dieser sich vor dem Lkw zu früh eingeordnet habe. Der Lkw-Fahrer war dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, und bei der Fahrt auf der Böschung umgekippt. Das geladene Granulat verteilte sich vom Auflieger auf der rechten Fahrspur, weswegen diese in der Folge für den Fahrverkehr gesperrt war. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit 45.000 EUR beziffert. Der andere Unfallbeteiligte habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Für die Bergung des Aufliegers wird ein Kran benötigt.

