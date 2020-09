Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Komplexkontrolle der Autobahnpolizeiinspektion an der A 9 in Richtung München

Am 02.09.2020 und dem darauffolgenden Donnerstag führte die Autobahnpolizeiinspektion mit Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei Thüringen und Diensthundeführern der Landespolizeiinspektion Gera auf dem Parkplatz Himmelsteiche in Fahrtrichtung München Verkehrskontrollen durch. Ziel war es, die Verkehrssicherheit auf der BAB 9 zu erhöhen und Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Zusammenhang mit dem Fahrverkehr aufzudecken. Der Schwerpunkt der Kontrolle wurde auf Zweiradfahrzeuge und Fahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen Gesamtgewicht gelegt. Es wurden aber auch Reisebusse und Holztransporter in die Kontrollstelle gelotst. Insgesamt nahmen die Polizistinnen und Polizisten vor Ort an beiden Kontrolltagen 147 Fahrzeuge und 195 Personen unter die Lupe. Dabei wurden fünf Strafanzeigen erstattet, da unter anderem ein Paketdienstfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer saß, ein Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war, ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz aufgedeckt wurde, ein in Deutschland erworbener Auflieger ohne die notwendige Zulassung und Pflichtversicherung in ein anderes Land ausgeführt werden sollte und ein Transporterfahrer ein verbotenes Springmesser griffbereit in seinem Fahrzeug mit sich führte. Es wurden 21 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Bei sieben ausländischen Verkehrsteilnehmern wurden Sicherheitsleistungen angeordnet. Außerdem überprüften die Polizisten auch die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführern mit Hilfe von Alkohol- und Drogenmessgeräten. Damit überladene Fahrzeuge ausfindig gemacht werden konnten, hatte die Kontrollgruppe eine mobile Waage auf dem Rastplatz platziert und zum Einsatz gebracht. Bei einem Lkw zeigte das Waagendisplay anstelle der zulässigen Tonnage von 40 t eine Überladung um neun Tonnen. Der Holztransporter musste die überschüssige Fracht abladen und erhielt eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Überladung.

