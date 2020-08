Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit Verletzten auf A 4

Apolda (ots)

Kurz nach 18:00 Uhr am Sonntagabend ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Apolda und Weimar ein Unfall mit zwei beteiligten Pkw, bei dem Personen verletzt wurden. Ein Pkw Mercedes und ein Pkw Opel waren zwischen den Anschlussstellen in Richtung Frankfurt unterwegs. Eines der Fahrzeuge geriet auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den anderen Pkw. Zwei Fahrzeuginsassen erlitten dabei leichte Verletzungen und mussten zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Weimar. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 25.000,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell