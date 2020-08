Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlägt sich auf der A 9

Bad Lobenstein (ots)

Bei Starkregen war ein Pkw am Sonntag gegen 18:45 Uhr in Fahrtrichtung München verunglückt. Der Fahrer des Nissan hatte zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein die Fahrspur gewechselt und hatte offenbar bei schlechter Witterung die Geschwindigkeit nicht entsprechend angepasst. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

