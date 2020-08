Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auf der A 4 ins Schleudern geraten und mit anderen Pkw kollidiert

Weimar (ots)

Ohne Verletzte aber mit Sachschaden in Höhe von insgesamt 35.000 EUR verlief am Sonntag um 19:45 Uhr ein Unfall zwischen Weimar und Apolda auf der A 4. Eine Besatzung der Autobahnpolizei befand sich eben im Bereich der Unfallstelle und war für die verunglückten Pkw-Fahrer somit schnell vor Ort. In Fahrtrichtung Dresden geriet auf dem linken Fahrstreifen einer der Pkw ins Schleudern. Als Ursache wurde unangepasste Geschwindigkeit bei schlechten Sicht- und Witterungsbedingungen ermittelt. Der Pkw rammte dann das andere Auto auf der mittleren Spur. Der Unfallverursacher schleuderte mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell