Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollbesetzter Skoda verunfallt auf regennasser A 9

Bad Lobenstein. (ots)

Kurz nach 21:00 Uhr am Sonntagabend hatte der Fahrer eines Pkw Skoda die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der nassen Fahrbahn geschleudert. Ein Insasse von insgesamt fünf musste zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Die übrigen Personen waren unverletzt geblieben. Der Unfall hatte sich in Fahrtrichtung München in Höhe des Rastplatzes Hirschberg ereignet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell