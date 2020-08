Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Regen auf der A 9 ins Schleudern geraten und gegen Leitplanke geprallt

Bad Lobenstein. (ots)

Gegen 04:30 Uhr auf der A 9 in Richtung München krachte ein Mercedes Vito in die Mittelleitplanke. Der Transporterfahrer war offenbar zu schnell und verunfallte beim Fahrstreifenwechsel. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Schaden in Höhe von 10.000 EUR.

