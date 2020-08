Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren und von A 4 abgekommen

Apolda (ots)

Am Montagmorgen gegen 04:40 Uhr war der Fahrer eines Mercedes Vito auf regennasser Straße offenbar zu schnell unterwegs und verlor bei der Fahrt in Richtung Frankfurt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes schleuderte von der linken Spurz wischen Apolda und Weimar in den Straßengraben und blieb auf der Seite liegen. Alle vier Insassen konnten sich glücklicherweise unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der Schaden wurde mit 5000,- EUR beziffert.

