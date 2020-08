Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 15 Aquaplaningunfälle bisher auf Thüringer Autobahnen an diesem Wochenende

Schleifreisen (ots)

An diesem Wochenende ereigneten sich auf den Thüringer Autobahnen bis jetzt insgesamt 15 witterungsbedingte Verkehrsunfälle infolge unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn. Bei den Unfällen wurden sieben Personen leicht verletzt und es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 106.000,- Euro. Es kam zu zahlreichen Voll- und Teilsperrungen mit Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Thüringer Autobahnen. Die Witterungslage an diesem Wochenende war geprägt von lokalen Gewittern mit Starkregen. War die Fahrbahn an der einen Anschlussstelle noch komplett trocken, herrschte an der nächsten Anschlussstelle schon Aquaplaninggefahr. Die Autobahnpolizei bittet in diesem Zusammenhang nochmals die gefahrene Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen unverzüglich anzupassen.

