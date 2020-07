Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tunnel Jadgberg auf A 4 nach Feueralarm gesperrt

Jena (ots)

Am Donnerstagmorgen war der Tunnel Jagdberg auf der A 4 bei Jena in beiden Fahrtrichtungen nach einem Feueralarm eine knappe Stunde voll gesperrt. Ursache war ein Turboschaden am Motor eines polnischen Sattelzuges gegen 04:15 Uhr in Fahrtrichtung Dresden, der für starken Qualm in der Tunnelröhre sorgte. Standardmäßig wird bei einem Feueralarm der Tunnel komplett gesperrt und die Tunnelfeuerwehr kommt zum Einsatz. Zusätzlich wird mittels der Lüfter an der Decke der Tunnelröhre der Qualm aus dem Tunnel geblasen. Nachdem die Feuerwehr Entwarnung gegeben hatte und der Lkw aus dem Tunnel abgeschleppt wurde, konnte der Tunnel nach einer knappen Stunde wieder komplett frei gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Christian Cohn

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 036601 70125

E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell