API-TH: Unfallflüchtiger unter Drogen bei Nohra auf der A 4 Richtung Dresden gestoppt

Nohra (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 06:38 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, dass auf der A 4 Richtung Dresden ein polnischer Golf kurz nach der Anschlussstelle Waltershausen mit der linken Leitplanke kollidiert ist und seine Fahrt ohne Anzuhalten fortgesetzt hat. Der Mitteiler blieb hinter dem Fahrzeug und teilte ständig den aktuellen Standort der Autobahnpolizei Thüringen mit. Durch die Leitstelle der Autobahnpolizei Thüringen wurden zwischenzeitlich Polizeistreifen an den Flüchtigen hernageführt. Der Zeuge beobachtete indessen eine weitere Kollision mit der linken Schutzplanke kurz vor dem Erfurter Kreuz. Auf Höhe der Anschlussstelle Erfurt/Vieselbach konnte das Fahrzeug durch eine Polizeistreife aufgenommen werden. Der PKW fuhr deutlich in Schlangenlinien und sollte einer Kontrolle am Parkplatz Eichelborn unterzogen werden. Der 25-jährige polnische Fahrzeugführer ignorierte zunächst die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt weiter Richtung Dresden fort. Einem zweiten Anhalteversuch an der Anschlussstelle Nohra leistete der Fahrzeugfürhrer dann Folge und konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der Beschuldigte führte zudem Medikamente bei sich, die bei Einnahme eine Fahruntauglichkeit verursachen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und zwei Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von 2.000,- Euro an der Leitplanke und 1.000,- Euro am Fahrzeug. Ein Dank gilt dem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer für sein besonnenes Handeln. Anzumerken ist, dass dem Fahrzeugführer bereits in der Nacht zum 15.07.2020 aufgrund Fahruntauglichkeit die Weiterfahrt in Gießen durch die Polizei untersagt worden war und das Fahrzeug mit einem Zweitschlüssel geführt worden sein muss.

