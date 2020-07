Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Gefahrgut-Lkw mit 113 km/h auf BAB 9 gestoppt

Lederhose (ots)

Am 11.07.20, um 01:15 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der API Thüringen einen Gefahrgut-Lkw an der Anschlussstelle Lederhose auf der BAB 9 in Richtung München. Beim Auslesen des digitalen Kontrollgerätes staunten die Beamten vor Ort nicht schlecht. Der 35-jährige tschechische Sattelzugfahrer war mit seinem Gefahrgut-Lkw, beladen mit Farbe, mit bis zu 113 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs. Insgesamt waren vier Geschwindigkeitsverstöße zu verzeichnen. Der Fahrzeugführer musste vor Ort eine Strafe in Höhe von 505,- Euro entrichten.

