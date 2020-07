Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 33-Jähriger versucht mit Falschgeld in Tankstelle an der A 9 zu bezahlen

Hermsdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch informierten Mitarbeiter der Tankstelle der A 9 im Bereich Hermsdorf-Süd, dass ein Kunde offenbar mit Falschgeld bezahlen wollte. Neben dem 33-jährigen Tatverdächtigen stellten die Polizisten zwei weitere Männer und eine Frau sowie ein Kind fest. Die Personen, die aus der Slowakei stammen, befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen in Richtung Berlin auf der Durchreise. Beim Aufenthalt auf dem Parkplatz an der A 9 begab sich der 33-Jährige am frühen Mittwochmorgen gegen 03:00 Uhr in den Tankstellenshop und wollte dort zunächst mit einer Geldkarte zahlen. Da dies nicht funktioniert habe, verließ er den Shop und kehrte mit Bargeld zurück. Die 10-Euro-Noten erkannte die Mitarbeiterin der Tankstelle als nicht echt und alarmierte die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten weitere 10-Euro-Falsifikate, die sichergestellt wurden. Außerdem kamen geringe Mengen Betäubungsmittel zum Vorschein, die ebenfalls sichergestellt wurden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich bis zur weiteren Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft im Polizeigewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell