API-TH: Korrektur zu Meldung vom 07.07.2020, 13:00 Uhr "Auffahrunfall am Stauende der A 71 Richtung Schweinfurt"

Kurz nach der Anschlussstelle Erfurt Stotternheim in Fahrtrichtung Schweinfurt ereignete sich am Dienstagmittag ein Auffahrunfall am Stauende. Ein Pkw kollidierte nach bisherigen Erkenntnissen mit zwei Lkw. Der Pkw-Insasse wurde eingeklemmt. Die Richtungsfahrbahn ist im Bereich der Unfallstelle zwischen Erfurt Stotternheim und Erfurt-Mittelhausen voll gesperrt. Der Stau hatte sich aufgrund eines vorherigen Vorfalls am Vormittag, bei dem die Polizei zum Einsatz kam, gebildet.

Entgegen der ersten Meldung ist kein Unfallbeteiligter verstorben. Es handelte sich um eine bedauerliche Falschinformation. Es wird gebeten, dies zu entschuldigen.

