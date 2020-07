Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unbekannte brechen in Baucontainer auf Baustelle der A 4 ein

Hermsdorf (ots)

Am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde die Autobahnpolizeiinspektion alarmiert, dass auf der Baustelle zwischen Hermsdorfer Kreuz und Stadtroda in Fahrtrichtung Frankfurt Unbekannte eingebrochen waren. Es stellte sich heraus, dass ein Baucontainer gewaltsam geöffnet und in der Folge Werkzeug und Baumaschinen im Gesamtwert von schätzungsweise 10.000 EUR gestohlen wurden. Der Tatzeitraum begrenzt sich auf Samstag, 11:00 Uhr bis Montagmorgen, 05:45 Uhr.

