Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verletzt bei Unfall auf A 4 und Asphaltwalze und Pkw beschädigt

Stadtroda (ots)

Ein Fahrfehler im Baustellenbereich führte für einen 33-Jährigen dazu, dass er mit Verletzungen ins Krankenhaus kam und sein Fahrzeug mit Totalschaden abgeschleppt wurde. Am Freitagvormittag war der Mann mit seinem Pkw Mercedes auf der A 4 in Richtung Frankfurt unterwegs. Im Bauabschnitt zwischen Stadtroda und Jena-Zentrum ereignete sich dann der Unfall. Wie der 33-Jährige bei der Unfallaufnahme schilderte, war er nach rechts von Fahrbahn abgekommen, überfuhr eine mobile Stahlgleitwand und geriet in die Baustelle, wo er gegen eine Asphaltwalze prallte. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten in die Jenaer Notaufnahme. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Mercedes. An dem Baugerät entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

