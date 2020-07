Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: BMW brennt auf A 71 aus

Arnstadt (ots)

Wegen seines Pkw BMW 560 L kam am Mittwochabend ein 36-jähriger möglicherweise ins Schwitzen. Der Mann war kurz nach 20:00 Uhr auf der A 71 in Richtung Sangerhausen unterwegs. Plötzlich fiel dem 36-Jährigen auf, dass sein Fahrzeug massiv an Leistung verlor und ein ungewöhnlicher Geruch aus der Klimaanlage drang. Deswegen hielt er auf dem Seitenstreifen und verließ seinen Pkw. Daraufhin entwickelte sich offenes Feuer im Pkw, das nicht mehr rechtzeitig einzudämmen war. Der BMW brannte komplett aus. Glücklicherweise blieb der 36-Jährige unverletzt. Der Sachschaden für ihn wurde auf 6000 EUR beziffert. Es entstand auch Schaden an der Fahrbahn, der auf 2000 EUR geschätzt wurde. Wegen des Pkw-Brandes kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Sangerhausen. Der rechte Fahrstreifen war in der Folge für etwa zwei Stunden nicht befahrbar.

