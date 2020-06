Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Gesundheitsprobleme führen bei Autofahrer zu Unfall auf der A 4

Sättelstädt (ots)

Zwischen Sättelstädt und Eisenach-Ost in Fahrtrichtung Frankfurt sind Polizisten und Kameraden der Feuerwehr an einer Unfallstelle eingesetzt. Nach bisherigen Stand war ein Autofahrer gegen 10:15 Uhr aufgrund gesundheitlicher Probleme mit einer Betongleitwand kollidiert. Am Pkw Skoda entstand Sachschaden, der mit 10.000 EUR beziffert wurde. Zur medizinischen Versorgung wurde der Fahrer des verunfallten Skoda ins Krankenhaus gebracht. Um die Unfallstelle zu beräumen, kamen Kameraden der Feuerwehr zur Unterstützung vor Ort. Es kommt wegen des Unfalls zu Stau.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell