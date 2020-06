Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auf regennasser Fahrbahn Kontrolle über Fahrzeug verloren

Weimar (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:15 Uhr verunfallte ein Pkw auf der Richtungsfahrbahn Dresden der BAB 4 zwischen den Anschlussstellen Weimar und Apolda. Mit einem Pkw VW fuhr ein Mann auf der mittleren Fahrspur. Auf Grund unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn geriet der Pkw ins Schleudern und prallte links gegen die Leitplanke. In der weiteren Folge kollidierte das Auto noch mit einem rechts fahrenden Sattelzug. Der Fahrer im VW wurde leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus nach Weimar gebracht An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR. Zwischenzeitlich war die Richtungsfahrbahn wegen des Unfalls voll gesperrt. Gegen 16:00 Uhr waren die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell