Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ungebremst in Schilderwagen auf der A 4 gefahren

Stadtroda (ots)

Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden waren am Montagvormittag das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Jena-Zentrum war ein Kleintransporter besetzt mit fünf Personen nach bisherigen Erkenntnissen ungebremst in einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei gefahren. Trotz zweier Baustellenvorwarner war der Fahrer des Kleintransporters nicht rechtzeitig von der linken auf die mittlere Spur gewechselt. Durch die Kollision wurde der Insasse des Schilderwagens leicht verletzt. Drei Personen im Kleintransporter wurden verletzt, einer davon schwer. Alle Verletzten kamen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Jena. Der Schaden wird derzeit auf insgesamt 50.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell