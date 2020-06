Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw in Polizeikontrolle - bei drei von vier Insassen Drogen festgestellt

Bild-Infos

Download

Bad Klosterlausnitz (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen Pkw Mercedes, der dafür auf einen Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg gelotst wurde. Der Pkw war zuvor in Richtung Berlin unterwegs und war mit vier jungen Männern besetzt. Beim 27-jährigen Fahrer wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer gesessen hatte. Bei ihm und zwei weiteren Mitfahrern im Alter von 23 und 27 Jahren fanden die Beamten geringe Mengen illegaler Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Alle drei erhielten Anzeigen und beim 27-jährigen Fahrer wurde zudem eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Personen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell