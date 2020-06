Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ein Toter nach Unfall auf A 38

Burgwalde (ots)

Bei einem Unfall auf der A 38 bei Burgwalde in Richtung Göttingen kam am Sonntagabend 22 Uhr ein 45-jähriger Mann aus Polen ums Leben. Er war mit vier weiteren Männern aus Polen in einem Kleintransporter unterwegs, als dessen 42-jähriger Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor und mehrfach in die Leitplanke schleuderte. Dabei wurde der 45-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer und zwei weitere Insassen (35 und 43 Jahre alt) wurden schwer verletzt. Der 35-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Die Autobahn war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

