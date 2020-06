Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ladung mit Kabelbindern nicht ausreichend gesichert - Transport auf der A 38 getoppt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Großwechsungen (ots)

Am Mittwochnachmittag hatte ein Verkehrsteilnehmer auf der A 38 Bedenken, dass die Ladung eines Transporters mit Anhänger richtig gesichert sei und teilte dies der Polizei mit. Die Beamten der Autobahnpolizeistation Nord folgten dem Gespann in Richtung Leipzig und kontrollierten es in der Folge zwischen den Anschlussstellen Großwechsungen und Nordhausen West. Das Sammelsurium der Ladung u.a. bestehend aus Fahrrädern, einem Ruderboot und Metallschrott war nur mangelhaft gesichert. Der Fahrer hatte ein Netz und Gurte mit Kabelbindern an der Ladefläche des Pkw-Anhängers fest gemacht. Die Weiterfahrt wurde so lange unterbunden, bis der Fahrer die Ladung richtig gesichert hatte. Dazu musste das Transportgut vom Pkw-Anhänger herunter und umgeladen werden. Gegen den aus Polen stammenden Fahrzeugführer leiteten die Autobahnpolizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und erhoben eine Sicherheitsleistung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell