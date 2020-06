Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zu lange Fahrt endet auf der A 9 im Wildschutzzaun

Triptis. (ots)

Am Sonntag gegen 15:00 Uhr endete eine viel zu lange Fahrt auf der A 9 abrupt zwischen Triptis und Lederhose. Mit einem VW Golf war ein Fahrer in Fahrtrichtung Berlin nach bereits 13 Stunden auf Tour nach eigenen Angaben so ermüdet, dass er die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr in der Folge 16 Felder des Wildschutzzaunes. Die Insassen, die noch bis in den Raum Lüneburg gelangen wollten, blieben trotz des Unfalls glücklicherweise alle unverletzt. Gegen den Fahrer wurde aber Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell