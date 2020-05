Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Motorrad zu Pfingsten

Schleifreisen (ots)

Die Autobahnpolizei plant über Pfingsten den Feiertagsreiseverkehr auf den Bundesautobahnen in Thüringer im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle genauer unter die Lupe zu nehmen. Neben Pkw und Lkw sollen schwerpunktmäßig Motorräder kontrolliert werden. Dabei wird Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrer und die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge gelegt. Im Jahr 2019 ereigneten sich auf Thüringens Autobahnen 17 Unfälle, bei denen Motorräder beteiligt waren. Dabei hatten fünf Motorradfahrer ihr Leben verloren. Acht Kraftradfahrer erlitten schwere Verletzungen und zwei wurden bei Unfällen leicht verletzt. In der Pfingstreisezeit des vergangenen Jahres 2019 gab es auf den Thüringer Autobahnen einen Verkehrsunfall mit einem beteiligten Motorradfahrer. Der Unfall hatte sich auf der A 38 bei der Anschlussstelle Nordhausen-West ereignet. Ein 42-jähriger Motorradfahrer war in Richtung Leipzig auf dem Einfädelungsstreifen zur A 38 gefahren. Plötzlich hatte sich die Sozius-Sitzfläche gelöst und war auf die Fahrbahn gefallen. Ein Pkw konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem verlorenen Motorradteil. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Aber am Pkw war Sachschaden im dreistelligen Bereich entstanden. In diesem Jahr ereigneten sich auf den Bundesautobahnen in Thüringen bisher zwei Verkehrsunfälle mit beteiligten Motorradfahrern, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden.

Um die Unfallzahlen mit beteiligten Motorradfahrern weiterhin niedrig zu halten, werden die Kontrollen des Pfingstreiseverkehrs auch unter dem Aspekt der Verkehrsunfallprävention durchgeführt.

