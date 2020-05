Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzung zu Meldung vom 26.05.2020, 09:06 Uhr: Lkw-Auflieger auf A 73 in Brand geraten

Eisfeld (ots)

Ergänzung. Die Polizei schätzt den durch den Brand entstandenen Schaden am Lkw-Auflieger auf 30.000 EUR. Mit einer Schadenshöhe von 10.000 EUR sind das Brückengeländer, die Fahrbahn und die Leitplanke am Brandort betroffen. Zur Bergung des Brandschuttes kam ein Bagger zum Einsatz. Die Aufräumarbeiten ziehen sich noch voraussichtlich bis 16:00 Uhr hin. Die Autobahn in Richtung Coburg ist zwischen Schleusingen und Eisfeld-Nord nach wie vor gesperrt.

Kurz nach 08:00 Uhr am Dienstag erreichten die Autobahnpolizei Meldungen von Verkehrsteilnehmern, dass auf der A 73 in Richtung Coburg ein Lkw in Brand geraten sei. Es stellte sich heraus, dass der Auflieger des Lkws etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Eisfeld-Nord Feuer gefangen hatte. Dem Lkw-Fahrer war es noch gelungen, seine Zugmaschine abzukoppeln und aus dem Gefahrenbereich der Flammen zu bringen. Kameraden der Feuerwehren Auengrund, Eisfeld und Schleusingen begannen gegen 08:30 Uhr mit den Löscharbeiten des mit Kunststoff beladenen Aufliegers. Die Richtungsfahrbahn Coburg und der linke Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Suhl wurden aufgrund der Löscharbeiten gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell