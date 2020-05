Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Motorradfahrer stürzt auf A4 im Jagdbergtunnel

Bucha (ots)

Am Feiertag Christi Himmelfahrt verunglückte ein Motorradfahrer im Jagdbergtunnel. Gegen 09:45 Uhr fuhr ein 37-Jähriger in Richtung Dresden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Motorradfahrer ein anderes Fahrzeug überholen, kam ins Schlingern und stürzte mit seiner Ducati. Der 37-Jährige, der nur mit kurzer Hose und T-Shirt bekleidet war, erlitt großflächige Schürfwunden an Händen und Beinen und wurde medizinisch im Krankenhaus in Jena versorgt. An dem Motorrad Ducati entstand Sachschaden in Höhe von 6000 EUR.

