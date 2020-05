Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei regennasser Fahrbahn Geschwindigkeit nicht angepasst

Schleifreisen (ots)

Am Montag ereigneten sich auf der A 9 mehrere Unfälle auf regennassen Fahrbahnen. In der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 17:00 Uhr verunfallten bei sechs Unfällen acht Fahrzeuge. Kurz hintereinander verloren drei Fahrzeugführer zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Triptis bei ihrer Fahrt in Richtung München die Kontrolle über ihre Pkws.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr. Ein Pkw befuhr die linke der drei Fahrspuren, geriet auf regennasser Straße ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Danach kam der Pkw nach rechts ab, prallte gegen ein anderes Auto und beide Pkws kollidierten dann noch mit einem Lkw. Gegen 14:50 Uhr geriet ein Opel Zafira am gleichen Unfallort ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke und landete dann rechts im Böschungsgraben. Wenige Minuten danach krachte ein Range Rover in die Mittelleitplanke. Auch dieser Fahrer hatte seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst.

Kurz nach 16:00 Uhr kollidierte ein Nissan auf der A 9 bei Triptis auf der Richtungsfahrbahn München mit der Mittelleitplanke.

Gegen 16:15 Uhr war zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein ein BMW ins Schleudern geraten und mit der rechten Leitplanke kollidiert. Die Bergungsarbeiten waren hier gegen 18:00 Uhr abgeschlossen.

Gegen 17:00 Uhr hatte es ein Audi-Fahrer versäumt, seine Geschwindigkeit an die Witterungsbedingungen und die entsprechend nasse Fahrbahn anzupassen. Der A 6 knallte zwischen Lederhose und Triptis in die Mittelleitplanke.

Personen kamen bei allen Unfällen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Zwei Unfälle aufgrund von Regen in Verbindung mit nassen Straßen und unangepasster Geschwindigkeit ereigneten sich gegen 12:45 Uhr auf der A 4 zwischen Gera-Langenberg und Rüdersdorf in Fahrtrichtung München und gegen 15:30 Uhr zwischen Gotha und Gotha Boxberg. Beim ersten Unfall war ein Pkw Mercedes ins Schleudern gekommen und mit der Mittelleitplanke zusammen gestoßen. Beim zweiten Unfall war ein VW Passat mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen bremsenden Lkw aufgefahren.

Auch bei diesen Unfällen gab es lediglich Sachschaden.

