Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zu schnelles Fahren sorgt für Fahrverbot, Punkte und hohes Bußgeld

Jena (ots)

Dass er auf der A 4 am Donnerstag zu schnell unterwegs war, kommt den Fahrer eines Pkw-Gespanns teuer zu stehen. Der Pkw mit Anhänger war Verkehrsteilnehmern durch die schnelle Fahrweise auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden aufgefallen. Die Information erhielten Beamte der Autobahnpolizei, die besagtes Fahrzeug zwischen Jena-Zentrum und Stadtroda mit der mobilen Geschwindigkeitsmesstechnik erfassten und dann stoppten. Der Fahrer, der mit seinem Pkw mit Anhänger maximal 80 km/h hätte fahren dürfen, hatte als Reisegeschwindigkeit die 129 km/h gewählt. Dies wurde mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige quittiert. Demnach muss der Mann nach dem neuen Tatbestandskatalog 400 EUR Bußgeld zahlen, er erhält zwei Punkte im Fahreignungsregister und muss seinen Führerschein für zwei Monate in behördliche Verwahrung geben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell