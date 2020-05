Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw gerät auf der A 4 in Brand

Jena (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr wurde die Autobahnpolizei wegen des Brandes eines Lkws auf der A 4 zwischen den Tunneln Jagdberg und Lobdeburg alarmiert. Offenbar führte ein technischer Defekt an einem Sattelauflieger dazu, dass ein Rad während der Fahrt in Richtung Dresden in Brand geriet. Der 39-jährige Fahrer stoppte seinen Lkw zwischen den beiden Tunnelanlagen auf dem Standstreifen. Das Feuer drohte, sich auf die Ladung - mehrere große Papierrollen - auszuweiten. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren aus Jena, Bucha und Schorba konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Fahrer des Lkws kam wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung ins Krankenhaus. Bei dem Löscheinsatz mussten beide Richtungsfahrbahnen kurzzeitig gesperrt werden. Der Schaden am Lkw wurde mit 30.000 EUR beziffert. Die Sattelzugmaschine blieb fahrbereit, der Auflieger musste abgeschleppt werden.

