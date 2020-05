Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit Haftbefehl Gesuchter handelte sich neue Anzeige ein

Eisenberg (ots)

Am Dienstag wurde auf der A 9 bei Eisenberg ein Pkw von Polizisten der Autobahnpolizei gestoppt und die beiden Insassen kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und wegen derselben Straftat, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, noch eine Geldstrafe aus einer gerichtlichen Verurteilung offen war. Der 23-Jährige wurde festgenommen. Er konnte aber in der Folge die geforderte Geldstrafe in Höhe von rund 1000 EUR begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Er handelte sich aber eine neue Anzeige ein, weil er den Pkw ohne erforderliche Erlaubnis gesteuert hatte. Da sein Beifahrer ebenfalls keinen Führerschein besaß, musste der Pkw am Autobahnparkplatz verschlossen werden und die Schlüssel wurden sichergestellt. Die beiden Männer organisierten sich nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen eine Mitfahrgelegenheit und setzten ihren Weg fort.

