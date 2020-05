Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit getöteter Person auf der A73 Richtung Suhl

Schleusingen (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein Autofahrer die A73 Richtungsfahrbahn Suhl zwischen den Anschlusstellen Eisfeld-Nord und Schleusingen. Der 60-jährige griechische Fahrzeugführer kam aus bisher ungeklärter Ursache, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet hinter die Schutzplanke. In der Folge kollidierte er mit dem Hang und überschlug sich und kam auf allen vier Rädern zum Stehen. Ersthelfer eilten zu dem Verunfallten und bargen ihn aus dem Kofferraum. Aufgrund der Bergungsarbeiten durch Feuerwehr, Rettungsidenst und Abschleppdienst kam zu einer zweistündigen Sperrung des rechten Fahrstreifens. Der Fahrzeugführer verstarb später im Klinikum. Das Fahrzeug wurde durch den Abschleppdienst geborgen und der Fahrstreifen kurz nach 16:00 Uhr in Richtung Suhl wieder freigegeben werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.

Die Ermittler der Autobahnpolizeistation Süd bitten um Hinweise möglicher Zeugen

