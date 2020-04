Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzung zur Medieninformation "Welpen an Autobahn A4 ausgesetzt?" vom 29.04.2020, 12:29 Uhr

Schleifreisen (ots)

Nachdem die Autobahnpolizei am Mittwochvormittag einen herrenlosen Mischlingshundewelpen im Bereich der A 4 zwischen Schmölln und Ronneburg in Obhut genommen hatte, meldete sich in der Folge der Eigentümer bei der Polizei. Das Tier sei den Angaben des Halters zufolge ausgebüchst. Der Hund, der zwischenzeitlich an Mitarbeiter des Geraer Tierheimes zur weiteren Versorgung übergeben wurde, wird nun wieder vom Eigentümer übernommen.

