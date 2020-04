Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zwei Verletzte nach Kollision mit Lkw auf A 4

Gotha (ots)

Zwei Personen wurden am Mittwochvormittag bei einem Unfall verletzt, als ein Lkw-Fahrer einen Pkw auf der A 4 übersah. Kurz nach 10:00 Uhr waren der Sattelzug und ein Pkw Hyundai zwischen den Anschlussstellen Gotha und Gotha-Boxberg in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Der Lkw-Fahrer wollte zum Überholen von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechseln und übersah dabei den Pkw Hyundai, der sich auf der mittleren Spur befand. Der Lkw kollidierte mit dem Pkw, der in die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Die beiden Insassen des Hyundai wurden dadurch verletzt, waren aber ansprechbar. Zur weiteren medizinischen Versorgung kamen sie ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer war unverletzt geblieben.

