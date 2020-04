Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw geriet auf der A9 in Brand - keine Personen verletzt

Triptis (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:00 kam es auf der A9 bei Triptis an der Zugmaschine eines Lkws zu einem Brand, der zu einem Schaden von 25.000 EUR führte. Der Lkw-Fahrer musste zunächst wegen eines Reifenplatzers auf der Standspur der A9 in Richtung München halten. Dann entwickelte sich ein Brand, der sich auf die komplette Zugmaschine des Lkws ausweitete. Der Lkw-Fahrer war unverletzt geblieben, da er rechtzeitig sein Fahrzeug verlassen konnte. Zwar entstand auch Schaden am Auflieger, der geladene Kettenbagger blieb aber augenscheinlich unbeschädigt. Durch den Brand wurde eine Brücke verrußt. Die Rußrückstände wurden durch die eingesetzten Feuerwehrkameraden beseitigt. Die Behinderungen durch den Brandfall waren mit Abschluss der Reinigung der Fahrbahn gegen 03:15 Uhr beseitigt.

