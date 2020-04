Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug auf der A9

Dittersdorf (ots)

In der Nacht zu Montag gegen 01:15 Uhr verlor ein Mann während der Fahrt auf der A9 in Richtung München zwischen Dittersdorf und Schleiz die Kontrolle über seine Sattelzugmaschine. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 53-jährige Fahrer gesundheitliche Probleme bekommen, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Böschungshang. Der Lkw kippte dann auf die Seite. Der Lkw, auf dessen Auflieger Lebensmittelkonserven geladen waren, blieb auf dem Stand- und rechten Fahrstreifen liegen. Der beim Unfall verletzte Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Schleiz gebracht. Aktuell wird der Sachschaden auf insgesamt rund 45.000 EUR beziffert. Die linke Spur auf der Richtungsfahrbahn München ist im Bereich der Unfallstelle für den übrigen Verkehr befahrbar. Die Bergungsarbeiten werden im Laufe des heutigen Tages erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell