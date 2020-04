Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall auf der A4 mit zwei Verletzten

Apolda (ots)

Auf der A 4 zwischen Weimar und Apolda wurden heute Morgen gegen 06:45 Uhr zwei Personen bei einem Auffahrunfall verletzt. Ein Pkw Audi und ein Kleintransporter fuhren in Richtung Frankfurt am Main. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der Pkw Audi ungebremst auf den vorausfahrenden Kleintransporter auf. Der Audi schleuderte nach links und blieb an der Mittelleitplanke stehen. Der Kleintransporter schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und kippte im Straßengraben auf die Fahrerseite. Die Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus den Unfallfahrzeugen befreien. Sie wurden jedoch verletzt und kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Weimar. Die Unfallstelle ist aktuell voll gesperrt.

