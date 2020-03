Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzung zu "Lkw auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz in den Graben gefahren, Lkw-Fahrer verletzt"

Am 24.03.2020 gegen 06:00 Uhr war auf der A9 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz ein Sattelzug mit Kühlauflieger verunfallt. Der 52-jährige Fahrer war mit seinem Lkw von der Fahrbahn abgekommen, in den Straßengraben gefahren und umgekippt. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von den Kameraden der Feuerwehr Schleiz aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus nach Jena. Entgegen der ersten Meldung handelt es sich bei der Lkw-Ladung nicht um Schlachtabfälle sondern um Frischfleisch, das für die Verarbeitung in einer Wurstfabrik bestimmt war. Der Kühlauflieger wurde durch den Unfall beschädigt und Teile der Ladung gelangten auf die Fahrbahn. Neben dem Umweltamt wurde auch ein Havariekommissar von der Polizei angefordert. Der Sachschaden wird aktuell auf 120.000 EUR geschätzt.

