API-TH: Magdala - Schwerer Unfall auf der A 4 Richtung Frankfurt a.M.

Am Sonntagnachmittag, um 14:45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt, in Höhe der Anschlussstelle Magdala, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach dem Fahrstreifenwechsel eines PKW kam es auf dem linken Fahrstreifen zu einem Auffahrunfall, in dessen Folge dieser PKW ins Schleudern geriet. Dabei touchierte der PKW mindestens zwei weitere PKW, überschlug sich im Anschluss und kam auf dem Dach zum Stillstand. Es wurden insgesamt sieben Personen verletzt, mindestens eine davon schwer. Ein Rettungshubschrauber kam zur Bergung eines Verletzten zum Einsatz. Nach einer einstündigen Vollsperrung mit ca. 2 Kilometern Stau konnte die Autobahn für den Verkehr wieder freigegeben werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

