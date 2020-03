Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw knallt auf der A 9 in Leitplanke

Walpernhain (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr hat ein Unfall auf der A 9 zu Verletzungen des alleinbeteiligten Autofahrers geführt. Der Fahrer eines Opel Astras befand sich zu der Zeit zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Droyßig in Fahrtrichtung Norden. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Opel und knallte in die Mittelleitplanke, wovon sechs Felder Leitplanke beschädigt wurden. Der Pkw schleuderte dann über die komplette Fahrbahn und blieb mit Totalschaden auf dem Standstreifen stehen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch auf. Das Alkoholtestgerät konnte der Mann nicht bedienen. Es wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus angeordnet und Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

