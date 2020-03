Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerlastfahrzeug ohne Genehmigung unterwegs

Bild-Infos

Download

Hermsdorf (ots)

Polizisten der Kontrollgruppe der Autobahnpolizei zogen einen Schwerlasttransporter aus dem Verkehr, der auf der A 9 in Richtung Berlin unterwegs war. Bei der Kontrolle der erforderlichen Genehmigungen stellte sich heraus, dass der Fahrer eine behördliche Erlaubnis für die Fahrzeugtonnage in Verbindung mit seiner Fahrstrecke nicht vorweisen konnte. Das Sattelzuggespann mit Ladung brachte rund 47 t auf die mobile Wiegeeinrichtung, die die Beamten auf dem Rastplatz Hermsdorfer Kreuz Ost positioniert hatten. Gegen den Unternehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Transportunternehmer des Schwerlastgespanns muss nun mit der Aufforderung zur Zahlung eines vierstelligen Betrages rechnen. Die Weiterfahrt für den Schwerlasttransport wurde untersagt. Der Unternehmer musste ein anderes Transportfahrzeug mit den erforderlichen Genehmigungen bereitstellen, was er auch einige Stunden nach der Polizeikontrolle realisierte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell