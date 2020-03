Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahranfänger verhält sich falsch auf der A 4

Stadtroda (ots)

Ausgerechnet vor den Augen wachsamer Autobahnpolizisten zeigte ein 20-Jähriger Corsa-Fahrer, wie man auf keinen Fall überholen darf. Der Fahranfänger in Begleitung einer Beifahrerin war auf der A4 zwischen Stadtroda und Jena in Richtung Frankfurt unterwegs. Bei dichtem Verkehr fuhr er zunächst auf der linken Fahrspur nah an das zivile Polizeifahrzeug heran. Danach wechselte er über die mittlere Spur nach rechts, um dort zu überholen. Dann wiederholte er das falsche Überholmanöver und zog wieder rechts am Verkehr vorbei. Die Beamten der Autobahnpolizei nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Corsafahrer bei der nächsten Gelegenheit. Dem 20-Jährigen wurde sein wiederholtes Fehlverhalten deutlich bewusst auch da er nun für seine verkehrswidrigen Überholmanöver 200 EUR Bußgeld auferlegt bekommt, zwei Punkte im Fahreignungsregister eingetragen werden und sich die Probezeit um mindestens zwei Jahre verlängert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell