Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 72 Prozent zu viel am Pkw

Gera (ots)

Bei einer Streifenfahrt am Mittwoch kontrollierten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion auf der BAB 4 ein Pkw-Anhänger-Gespann. Ein 31-Jähriger war mit seinem Ford mit Pkw-Anhänger bei Gera in Richtung Dresden unterwegs. Bei der Kontrolle mit Fahrzeugwiegung stellte sich heraus, dass die Anhängelast um 72 % überschritten war. Der 31-Jährige hätte an sein Fahrzeug lediglich 1.300 kg anhängen dürfen. Der Anhänger brachte aber 2.240 kg auf die Waage. Der 31-Jährige muss nun ein Bußgeld von 380 EUR bezahlen und bekommt einen Punkt im Fahreignungsregister.

