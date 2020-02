Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Von Fahrbahn abgekommen und in Kieshaufen gefahren

Gera (ots)

Ein Transporterfahrer geriet am frühen Donnerstagmorgen kurz vor 05:00 Uhr auf Abwege. Nach der Auffahrt in Gera-Leumnitz auf die A4 in Richtung Frankfurt kam der 63-Jähriger mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab und fuhr in den Baustellenbereich, wo sein Fahrzeug mit einem Kieshaufen kollidierte. Personen wurden nicht verletzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich eigenständig, dass die Bergung des Transporters erfolgen kann.

