Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auf Autobahn eingeschlafen und durch Unfall wieder aufgewacht

Hermsdorf (ots)

Kurz nach 03:00 Uhr am Donnerstag hatte einen Lkw-Fahrer die Müdigkeit übermannt. Der 60-Jährige war mit seinem Lkw Renault auf der A 4 in Richtung Dresden unterwegs. Am Hermsdorfer Kreuz wollte er auf die A 9 in Richtung München wechseln. Sekundenschlaf führte dazu, dass der 60-Jährige mit dem Verkehrsteiler kollidierte. Die Leitplanke wurde beschädigt und der Verkehrsteiler wurde auf den rechten Fahrstreifen der A 4 geschleudert. Bei dem Unfall wurde der Tank aufgerissen. Der 60-Jährige fuhr weiter bis zum Rastplatz am Hermsdorfer Kreuz, so dass sich von der Überfahrt in Richtung München bis zum Rastplatz die Dieselspur erstreckte und ein Teil des Kraftstoffes auch in die Kanalisation geriet. Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehren Stadtroda und Hermsdorf kamen zum Einsatz, um die Betriebsstoffe zu binden. Gegen den Lkw-Fahrer wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell