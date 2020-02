Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Planenschlitzer machen auf der A 38 Beute

Bleicherode (ots)

Auf dem Parkplatz Galgenberg in Fahrtrichtung Leipzig an der A38 waren in der Nacht zu Mittwoch Planenschlitzer unterwegs. Die Diebe erbeuteten von einem Lkw Mercedes Benz 171 Staubsauger der Marke AEG. Nachdem die Unbekannten die verpackten Staubsauger vom Lkw geholt hatten, wurden die Geräte ausgepackt und die Kartons am Lkw zurückgelassen. Die Beute im Wert von rund 22.000 EUR wurde mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Der Fahrer bemerkte den Diebstahl gegen 03:20 Uhr und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten auch einen zweiten Lkw fest, bei dem die unbekannten Täter einen Schnitt in die Plane gemacht hatten, um die Ladung zu sehen. Von diesem Lkw wurde nichts ntwendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell