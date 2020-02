Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Alkoholisiert auf der A4 unterwegs

Erfurt. Jena. (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Pkw heute Vormittag auf der A4 in Richtung Frankfurt unterwegs war, informierte die Polizei, dass sich vor ihm ein Lkw mit auffälliger Fahrweise befand. Der Lkw fuhr starke Schlangenlinien, was zu dem Zeitpunkt aber nicht auf das Wetter zurück zu führen war. Der Autofahrer blieb an dem Lkw dran und informierte die alarmierten Polizisten stets über den Aufenthaltsort, so dass die Beamten den Lkw-Fahrer bei Erfurt-Vieselbach kontrollieren konnten, wo er die Autobahn verlassen hatte. In der Weimarer Straße war es noch zum Zusammenstoß des Lkws mit dem Auto des Mitteilers gekommen. Dabei war Sachschaden entstanden. Als die Polizisten einen Atemalkoholtest beim Lkw-Fahrer durchführten, ergab der einen Wert von 2,14 Promille. Bei der Fahrt von Jena-Göschwitz bis Erfurt-Vieselbach habe der 47-Jährige mit seinem Lkw und der unsicheren Fahrweise auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

