Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lebensmittelkisten auf der A 71 verloren

Arnstadt (ots)

Mit verlorener Ladung von einem Lkw sahen sich heute am frühen Morgen auf der A71 zwei Autofahrer konfrontiert. Es handelte sich um Paletten beladen mit Fleisch, die zwischen Arnstadt-Süd und Stadtilm verloren gingen und auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen verteilt lagen. Der nachfolgende Verkehr konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Ladetür des Kühlfahrzeuges nicht richtig verschlossen. Ein Rollwagen mit zehn Paletten Fleisch hatte sich in der Folge selbstständig gemacht und war auf die Fahrbahn gestürzt. Die Autofahrer fuhren über die Kisten, so dass Sachschaden entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell