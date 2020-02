Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mehrere Verletzte bei Auffahrunfalle auf A71

Arnstadt (ots)

Auf der A71 zwischen den Anschlussstellen Arnstadt-Nord und Kreuz Erfurt in Fahrtrichtung Sangerhausen war in der Nacht zu Freitag ein Pkw Peugeot auf einen Sattelzug aufgefahren. Warum der 22-jährige Fahrer gegen 01:00 Uhr beinahe ungebremst auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr, ist derzeit unklar. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Er hatte drei weitere Personen an Bord, von denen zwei leichte Verletzungen erlitten und nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnten. Der dritte Mitfahrer wurde schwer verletzt und wurde stationär aufgenommen. Der Schaden an beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen wurde mit insgesamt 4000 EUR beziffert. Kurz nach 03:00 Uhr war die Unfallstelle wieder beräumt.

